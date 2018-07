V nekaterih primerih so starši dobili obvestilo, da morajo plačati skoraj 2000 dolarjev, če želijo svoje otroke nazaj. »Nobenega smisla ne vidim v tem, da bi moral katerikoli od staršev plačati za karkoli. Vlada mora vrniti otroke in sama plačati stroške,« je odločil sodnik, ki je pred tedni izdal ukaz, da vlada vrne najprej otroke, mlajše od petih let, potem pa še okrog 2000 starejših, ki so jih od aprila na meji pobrali staršem migrantom.

Trumpova vlada je do sodno določenega roka uspela najti in vrniti le polovico od okrog 100 otrok mlajših od petih let, podobne težave pa ima tudi z ostalimi, saj nima urejenega sistema za spremljanje odvzetih otrok in njihovih staršev. To ji sicer ni preprečilo uvedbe politike ničelne tolerance, ki je zahtevala odvzem otrok staršem, ki so z njimi nezakonito prečkali mejo. Otroke je jemala sicer predvsem migrantom, ki so na meji zaprosili za azil.