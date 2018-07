Plohe in nevihte v severni in osrednji Sloveniji bodo zvečer ponehale

Zvečer bodo plohe in nevihte v severni in osrednji Sloveniji ponehale. Ponoči se bo prehodno delno zjasnilo, proti jutru pa se bo oblačnost spet povečala. Ponekod se bodo že zjutraj pojavile krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.