Občasno bo še rahlo deževalo

Danes zjutraj in dopoldne bo oblačno, le na Primorskem deloma jasno. Občasno bo tu in tam še rahlo deževalo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.