V soboto bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki bodo najbolj verjetne v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Plohe in nevihte tudi v nedeljo in ponedeljek V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Vremenska slika: Nad vzhodno in delom osrednje Evrope je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki oslabljeno vpliva tudi na naše kraje. V višinah doteka k nam z vetrovi zahodnih smeri postopno nekoliko bolj suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vzhodnem vetru zadržuje vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, v krajih zahodno in južno bodo nastajale krajevne padavine, čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne bodo še možne plohe in posamezne nevihte. V soboto bo povečini sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Ob Jadranu bo ostalo suho.