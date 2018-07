»Potrebovali bomo sodelovanje medijev, medtem ko se bodo dečki in njihove družine ponovno prilagajali vsakdanjemu življenju,« je novinarjem dejal minister za zdravje Piyasakol Sakolsatayadorn. »Pomagamo jim, da se pripravijo na pozornost medijev, ki jo bodo dobili,« ministra še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrstvo za zdravje je objavilo tudi posnetek dečkov iz bolnišnice, na katerem se ti zdijo dobrega zdravja. Dečki so se na posnetku zahvalili reševalcem za njih trud in javnosti za dobre želje, našteli pa so tudi jedi, ki jih želijo na svojem jedilniku, ko zapustijo bolnišnico. 12 dečkov nogometnega kluba Divjih svinj in njihov trener so namreč trenutno na strogi dieti, saj so nekateri v času, preživetem v jami, izgubili tudi do pet kilogramov telesne teže.

Tajski kralj Maha Vajiralongkorn pa je danes preminulemu potapljaču Samanu Kunanu, ki je umrl 6. julija med nameščanjem kisikovih jeklenk v jami, podelil kraljevo odlikovanje. Kralj je preminulega 37-letnega nekdanjega potapljača tajske mornarice povišal v poveljnika in ga odlikoval z viteškim velikim križem, priznanjem najvišjega reda belega slona. Kunan je bil edina žrtev reševalne akcije v jami ujetih nogometašev.

Reševanje, ki se je dotaknilo celotnega sveta

Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener je odšla v jamo 23. junija. Močan dež je nato poplavil jamo in jim onemogočil prost izstop iz nje. Njihovo izginotje je sprožilo obsežno iskalno operacijo, v katero je bilo vključenih več kot 1000 oseb, med njimi številni strokovnjaki iz tujine. Britanski potapljači so nato 2. julija odkrili sestradano nogometno ekipo kluba Divje svinje na suhem v eni od jamskih dvoran.

Sprva so ocenjevali, da bodo morali dečki zdržati v jami do štiri mesece, da voda usahne in bo možen varen izhod. Tajske oblasti so nato v nedeljo zaradi bojazni pred novim monsunskim deževjem in poplavami sporočile, da bodo pričele z reševalno akcijo. Reševalci so ta dan iz jame štiri dečke, stare od 14 do 16 let, dan kasneje pa so rešili še štiri dečke, stare od 12 do 14 let. V torek so nato v zadnji, tretji akciji rešili še štiri člane nogometne ekipe in njihovega trenerja.