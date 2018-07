Vodja reševalne misije Narongsak Osottanakorn je danes izrazil upanje, da jim bo uspelo v današnji akciji rešiti še preostalih pet članov nogometne ekipe Divje svinje, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V današnji akciji, ki se je pričela okoli 5. ure zjutraj po srednjeevropskem času, sodeluje 19 jamarskih potapljačev. Predvidoma pa bo reševanje trajalo dlje kot pretekla dva dneva, saj je treba rešiti več ljudi, je dodal Narongsak. »Sprva smo nameravali vsak dan rešiti štiri ljudi, da bi lahko uporabili iste potapljače. Ampak potem bi ostala samo ena oseba, zato smo se odločili, da danes rešimo vseh pet,« je dejal notranji minister Anupong Paochinda.

Vsi dečki se počutijo dobro

Osem dečkov so že rešili v nedeljo in ponedeljek, vse pa so prepeljali na opazovanje v bolnišnico v mestu Chiang Rai. Vsi se počutijo dobro, nimajo vročine in normalno komunicirajo. Le dva imata manjše težave s pljuči, najverjetneje gre za pljučnico, in ju zdravijo, so sporočili z ministrstva za zdravje. Otroci bodo morali v bolnišnici, kjer so nameščeni v ločenih sobah, preživeti najmanj teden dni, preden jih bodo odpustili v domačo oskrbo.

To pomeni, da se v nedeljo ne bodo udeležili finala svetovnega nogometnega prvenstva, kamor jih je povabil prvi mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.

Skupina dečkov, ki so jo rešili v nedeljo, je stara od 14 do 16 let, v ponedeljek pa so rešili dečke, stare od 12 do 14 let. Otroci v jami, glede na njihova pričevanja, niso zaznali nobenih živali, kar je bila ena od skrbi, saj bi jih lahko netopirji in druge živali okužile z boleznimi, so še sporočili z ministrstva.