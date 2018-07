V ponovitvi zadnje tekme predtekmovanja si bodo danes nasproti stali Angleži in Belgijci. Čeprav so bili po polfinalnem porazu oboji razočarani, zagotavljajo, da bodo tudi v dvoboju za tretje mesto dali vse od sebe.

Na prvem dvoboju med rdečimi vragi in tremi levi so bili z golom Adnana Januzaja boljši Belgijci. Takrat sta obe ekipi zaigrali v močno premešanih enajstericah, saj je obema za lažjo pot do finala bolj ustrezal poraz. Toda pot obeh se je končala pred zadnjo stopničko. Belgijci so po dramatični zmagi nad Japonsko in vrhunski predstavi proti Braziliji nato izgubili proti sosednji Franciji, Angleži pa so najprej po podaljških odpravili Kolumbijo, rutinirano izločili Švedsko, nato pa naleteli na previsoko oviro, imenovano Hrvaška.

Pred tokratnim obračunom so v rahli prednosti Belgijci, saj so imeli na voljo en dan več počitka kot tekmeci. Na desno stran obrambe se po prestani kazni vrača branilec Paris Saint-Germaina Thomas Meunier. »Boljši smo od Anglije. Zmaga in tretje mesto sta za nas nujna. Premagali smo jih v skupini, torej jih lahko danes še enkrat. Želimo zmagati zase, za vse naše navijače in odlično opravljeno delo v kvalifikacijah,« je povedal 26-letnik, ki upa, da bodo z zlato generacijo nogometašev osvojili bronasto medaljo in s tem prvič v zgodovini svetovnih prvenstev končali med najboljšo trojico.

Podobne načrte imajo tudi pri Angležih. Kapetan Harry Kane želi Rusijo zapustiti z zmago. »Tekma za tretje mesto ni tekma, ki smo jo želeli igrati. Vseeno bomo igrali s ponosom in z željo po zmagi. Zagotovo bomo vmes pomislili na polfinalni poraz in kaj bi lahko bilo, a smo željni igre. V domovino se bomo vrnili z dvignjenimi glavami. Zdaj imamo cilj, da do naslednjega polfinala mine manj kot osemindvajset let,« je dejal napadalec Tottenhama, ki je s šestimi goli še vedno najboljši strelec turnirja. Več sprememb v začetni enajsterici gre pričakovati pri reprezentanci z Otoka, saj sta Henderson in Trippier rahlo poškodovana. Belgijci na drugi strani nimajo težav s poškodbami in bodo verjetno začeli v svoji najmočnejši postavi. Dvoboj med omenjenima tekmeca, na katerem bo glavni sodnik Iranec Alireza Faghani, bo še drugi na letošnjem mundialu brez pravega tekmovalnega naboja.