»Tega, da njihov edini pravi napadalec ves čas stoji daleč od gola, še nisem videl. Igrali so antinogomet. To je sicer njihova pravica, a ni dobro za videti, tako se v polfinalih velikih tekmovanj ne igra. Nikakor niso bili boljši od nas, zmage si niso zaslužili, napredovala je slabša ekipa. Francozi so se dobro branili, a to je tudi vse, kar so pokazali. Odločale so malenkosti, te so se obrnile njim v prid,« je bil nad igro Francozov ogorčen belgijski vratar Thibaut Courtois.

Podobnega mnenja je bil tudi zvezdnik Chelseaja Eden Hazard. »Raje izgubim s tako igro, kot smo jo pokazali mi, kot pa zmagam s francosko taktiko,« je dejal Hazard, ki je bil vsaj v prvem polčasu najbolj nevaren belgijski igralec, toda njegovi streli poti v mrežo niso našli.

Francozi so se v finale svetovnih prvenstev uvrstili tretjič, leta 1998 so za zdaj edinkrat v njem tudi zmagali. Seveda so sami drugačnega mnenja, čeprav priznavajo, da so bili Belgijci težak tekmec in da so odločale malenkosti.

»Pokazali smo pravi značaj. Tekma je bila težka, v obrambi smo morali garati, da smo svojo mrežo obdržali nedotaknjeno. Morali bi biti bolj konkretni v protinapadih, toda fantje in strokovni štab si vseeno zasluži čestitke. Skupaj smo 49 dni, nekateri dnevi so bili tudi težavni, a smo zdržali, zdaj pa se veselimo igranja v finalu,« je bil ponosen selektor Didier Deschamps, ki lahko postane tretji človek z naslovom svetovnega prvaka kot igralec in trener. Pred tem je to uspelo Brazilcu Mariu Zagalu in Nemcu Franzu Beckenbauerju.