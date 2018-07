Trepet srca

Finale svetovnega prvenstva bo moderen spopad. Dve resničnosti evropskih družb se bosta poskušali pririniti na ozek prostor, kjer je prostora samo za enega. Na eni strani Afrika, ki je prišla v Evropo in se pomešala z domačim francoskim prebivalstvom, tako da enih ni več mogoče ločiti od drugih. Vsi so Francozi. Na drugi strani Hrvaška, ki se je čez vse evropske države razselila do Avstralije in držav na vseh koncih sveta. Vsi so Hrvati. Klasičen evropski multikulturalizem pod eno zastavo in prav tako klasična etnično čista iz mnogo držav nabrana ekipa pod drugo. Hrvati s celega sveta bodo igrali proti Franciji s celim svetom v sebi.