Pri Paypalu, priljubljenem sistemu za plačevanje prek spleta, ki nadomešča plačevanje s kreditno kartico, so bili o smrti stranke Lindsay Durdle obveščeni, a so ji vseeno poslali obvestilo, da njena smrt krši njihova pravila.

Howard Durdle, mož pokojne Lindsay Durdle, je spletnemu plačilnemu sistemu posredoval kopije certifikata o smrti, ženine oporoke in svoje osebne izkaznice. Kljub storjenemu je pokojnica kasneje po pošti prejela pismo, v katerem je pisalo, da podjetju PayPal dolguje 3200 funtov (kar je približno 3600 evrov). Zapisali so še, da so prejeli obvestilo o njeni smrti, zaradi katere pa so kršena pravila uporabe plačilnega sistema, s katerimi se uporabnik strinja ob ustvarjanju profila.