Mirza Krupalija je bil bosanski džezist. Bobnar, ki je igral v skupini Fabrizzio & His Friends, pozneje preimenovani v Kaiten, v kateri je igralo mnogo bosanskih glasbenikov. Redno je nastopal po klubih, pa tudi na sarajevskem džezovskem festivalu. Mirza Krupalija je nenadoma umrl 8. marca 2016. In tedaj se zgodba o njegovem profilu na facebooku šele začne.

Šest mesecev po njegovi smrti je njegova partnerica Azra Sabadoš presenečeno ugotovila, da je s facebooka izginil tako Mirzin profil kot tudi profil njegove skupine Kaiten. Na njeno poizvedovanje je facebook sporočil, da so to storili na prošnjo člana družine. Izkazalo se je, da nihče od članov družine ali prijateljev ni zahteval izbrisa profila. Ker sta z glasbenikom pogosto živela v različnih mestih – ona v Londonu, on v Sarajevu –, je bila njuna komunikacija prek facebooka način ohranjanja stikov, kadar sta bila ločena. Zato se ji je zdelo, da je z izbrisom profila še enkrat izgubila ljubljeno osebo, izbrisali pa so tudi vsa njena sporočila njemu. Zato je želela, da profil ponovno objavijo. Facebook sicer profile ljudi, za katere jim svojci sporočijo, da so umrli, zamrzne, kar pomeni, da si ga drugi uporabniki še lahko ogledujejo, nihče pa ne more posegati v vsebino. Obstaja pa tudi možnost tako imenovane digitalne oporoke, v kateri uporabnik določi skrbnika profila po svoji smrti, ki ima dostop do nekaterih funkcij profila. Na ta način se profil umrle osebe na facebooku spremeni v nekakšen spominski zid, kjer prijatelji in družina objavljajo spomine na preminulega, hkrati pa si lahko še vedno ogledujejo fotografije, ki jih je preminuli objavil v času življenja. Sicer facebook nikoli, niti s sodno odločbo, svojcem ne preda vsebine profila umrlega, češ da je to poseg v zasebnost. Ve pa se, da imajo vsebino shranjeno, četudi je bil profil izbrisan.

Facebook ni želel ponovno objaviti profila sarajevskega glasbenika, čeprav se je Azra Sabadoš več let pogajala z njimi. Zato je poskušala s peticijo doseči, da bi ponovno objavili profil kot v spomin na umrlega glasbenika. Ko se to ni zgodilo, jih je tožila na britanskem sodišču in sodba, objavljena pretekli teden, je bila deloma v njeno korist. Facebook ni bil primoran ponovno objaviti izbrisanega profila, morali pa bodo izdati podatke osebe, ki je naročila izbris. Tako se bo sodna bitka za objavo spomina na umrlega glasbenika lahko nadaljevala.