Študenta, ki je začasno prebival v Ljubljani, so pogrešali od 25. marca, ko so ga prijatelji nazadnje videli na Kersnikovi. Minuli teden so izvedli ponovno obsežno iskalno akcijo, med katero so v torek na območju Vevč našli truplo. Preiskovalna sodnica je v okviru ogleda odredila sodno obdukcijo in ugotavljanje identitete.