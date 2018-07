»Še iz šole se spomnim, da so rastline heliotropne«, je dejal Sun Tianqi, lastnik podjetja Vincross, ki je izdelalo robota. Tianqi je velik ljubitelj rastlin, zato je razvoj svojih robotov usmeril v rastlinsko panogo. Pri razvoju robota ga je gnala misel, da bi se rastline lahko gibale in si s tem poskrbele za boljše življenjske razmere. Po njegovem mnenju so rastline najbolj omejena živa bitja na našem planetu, saj se ne morejo premikati tako kot ljudje ali živali. »Lahko jih režeš, lahko zažgeš, jih izpuliš in ne bodo naredile nič. Imajo najmanj svobode vseh živih bitij v naravi«, je dejal, navaja Verge.

Šestnožni robot, ki je po obliki podoben raku, ima na voljo več funkcij, ki jih izpolnjuje z različnimi senzorji. Na njegov hrbet postavimo rastlino v lončku, nato pa robot sam oceni, ali rastlina rabi več svetlobe ali sence. Tako robot po stanovanju išče senčne ali bolj svetle prostore. Poleg iskanja sence in svetlobe se z robotom lahko tudi »igrate«, zna pa tudi povedati, da je rastlini zmanjkalo vode. To pokaže s prav posebnim »plesom«.

Zmožnosti robota si lahko ogledate tukaj.

Idejo za razvoj robota je dobil, ko je na neki predstavitvi opazil ovenelo sončnico, ki je bila brez pravega razloga postavljena v senci, še dodaja Verge.