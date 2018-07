Vzporedno z velikim mednarodnim fotografskim festivalom Rencontres d'Arles v tem provansalskem mestecu že 23 let v poletnih mesecih poteka tudi bolj odprt in raznoter off festival Voies Off, ki je nastal v želji po predstavljanju mlajših, še ne uveljavljenih fotografov. Tako se v času otvoritvenega tedna velikega in čedalje bolj elitističnega festivala na prelepem škofijskem dvorišču v prvih dneh julija vrstijo projekcije izbranih avtorjev, ki konkurirajo za nagrade voies off. Letos je bilo izmed 2124 kandidatur iz 78 držav izbranih 60 avtorjev. Poleg projekcij arležanski off festival ponuja okvir množici manjših zasebnih razstav v nadvse živahnih lokalnih galerijah, sam pa programira eno samo razstavo v lastnem galerijskem prostoru.

Prav edina njihova razstava letos nosi naslov If Slovenia were…, namenjena pa je predstavitvi slovenskih fotografov, ki so v preteklih štirih letih ustvarjali pod okvirnim mentorskim vodstvom Klavdija Slubana. Ta v Franciji uveljavljeni fotograf slovenskih korenin, ki je tudi sam že razstavljal na obeh arležanskih festivalih, je vodstvu festivala ponudil izbor fotografov, ki jih je od leta 2015 usmerjal na rednih delavnicah v Sloveniji, in njegov predlog je bil brez omahovanja sprejet. Na razstavi, ki v splošnem ponuja zelo raznolike poglede na današnjo Slovenijo, sodeluje enajst fotografov, med njimi Ciril Jazbec (ki je svoje delo pred leti že predstavil tudi na Rencontres d'Arles) s ciklom vzporednih fotografij domačinov in beguncev iz Rigonc, Matjaž Rušt s ciklom o slovenskih izseljencih, pa Boštjan Pucelj s kolažem o rezilni žici na slovenski meji, Katja Goljat s serijo Dom…

Odprtje razstave je bilo v Arlesu deležno precejšnje pozornosti, saj je začenjalo niz otvoritev na enega najbolj živahnih večerov v uvodnem tednu festivala. Poleg razstave je bil slovenskim fotografom namenjen tudi dobro obiskan večer projekcij, ki je ob obsežnejši predstavitvi razstavljenih avtorjev vključeval še osem drugih slovenskih fotografov, med njimi Meto Krese, Mateja Povšeta in Primoža Korošca. Vsekakor gre za (tudi tematsko) resno in široko predstavitev slovenskih fotografov z izrazito angažirano noto – in to na opaznem festivalu, ki se sicer redko posveča takšnim nacionalno obarvanim razstavam.