Romunsko kulturno združenje z razstavo dokumentarne fotografije ne obeležuje le stoletnice konca prve svetovne vojne in Velike Romunije. Poklanjajo se predvsem neki drugi, dobro varovani romunski skrivnosti – osemdeseti obletnici smrti kraljice Marije. Za njo je ostala zapuščina, ki je še najmanj povezana z dejstvom, da je šlo za soprogo kralja Ferdinanda I. Romunskega. Marija Romunska je namreč zaslovela kot kraljica vojakinja.

Za dobro Romunije

Marija Edinburška (1875–1938) je bila, kot pove naziv, članica britanske kraljeve družine, vnukinja kraljice Viktorije in ruskega carja Aleksandra II. Zaradi političnega kapitala družine so mladi izobraženi aristokratinji, odlični slikarki in jahačici, ki je slovela po izjemni lepoti, dvorili mnogi. V prvi vrsti bratranec princ George Waleški, a se je njena ruska mati uprla zvezi med bratrancem in sestrično v prvem kolenu, ki je po načelih ruske pravoslavne cerkve prepovedana. Tudi z mislijo na izboljšanje razmer med Rusijo in Romunijo je Marijina roka »pripadla« romunskemu prestolonasledniku, sramežljivemu Ferdinandu I.

V eksotično Romunijo je prispela leta 1893, prva leta se je počutila kot tujka, razlaga kustosinja razstave Beatrice Todireanu. Ni pomagalo, da se po nareku moževega strica, romunskega kralja Karola I., za več kot nekaj kilometrov ni smela oddaljevati od palače v Bukarešti. A ko se je razgledana mladenka diktatorjevemu navodilu uprla in Romunijo bolje spoznala, se ji je država priljubila. In to kljub dejstvu, da je bil zakon s sicer prijaznim in spoštljivim Ferdinandom, s katerim sta imela šest otrok, prej prijateljsko kot ljubezensko zaznamovan; skupaj sta ostala »za dobro Romunije«. »Poleg tega je Marija politične razmere, ki so v začetku prve svetovne vojne pestile Evropo, razumela precej bolje od moža, ki je prevzel vladavino, zaradi česar je pomembno vplivala na njegove odločitve,« pove kustosinja in spomni, da je Marija pogosto sama vodila pogajanja s tujimi delegacijami.