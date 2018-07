Slovenski literarni svet je po ukinitvi nagrade fabula za več let ostal brez priznanja za najboljšo kratko prozo, a primanjkljaj, ki so ga zaznali tako avtorji kot založniki, nemara pa tudi bralci, so lani prvič sanirali pri založbi Goga. Kratka proza zavzema v literaturi pomembno mesto že od nastanka časopisov naprej, a je bila pri nas prepogosto v senci romanesknih in pesniških naslovov, je opozorila urednica Jelka Ciglenečki. Kako torej tej zvrsti nakloniti več zaslužene pozornosti in nanjo aktivneje opozoriti bralce? Z literarno nagrado – imenuje se novo mesto – in festivalom Novo mesto short, so prepričani pri Gogi.

Vsakdanje stiske Če je prva titula pred letom dni pripadla večkrat nagrajeni prozaistki Suzani Tratnik za knjigo Noben glas (Beletrina), smo sinoči v Vodnikovi domačiji izvedeli imena letošnjih nominirancev. Žirija, ki jo sestavljajo člani Društva slovenskih literarnih kritikov Matej Bogataj, Ana Geršak, Vanesa Matajc, Mojca Pišek in Žiga Rus, je izpostavila kratkoprozna dela Blaža Kutina, Eve Markun, Toma Podstenška in Ane Schnabl. Kutin je prepričal z zbirko Tempirana bomba (Cankarjeva založba), v kateri mu uspe prek povsem vsakdanjih situacij, ki jim doda mestoma že absurdne preobrate, opozarjati na naše osebne in kolektivne psihologije in psihopatologije. Prvenec Eve Markun Menažerija (JSKD) prinaša v slovenski prostor vzhodnjaški panteizem, pester nabor fantastičnih elementov in družbenokritične podtone, opozarja žirija. Zgodbe v Ribjem kriku (LUD Literatura) že uveljavljenega Podstenška, tudi večkratnega nominiranca za kresnika, se resda dogajajo na različnih koncih sveta, a pričajo predvsem o posledicah univerzalnih stisk (zahodne) sodobnosti in prevprašujejo možnost posameznikovega upora sistemskim rutinam. Ana Schnabl se v delu Razvezani (Beletrina) svojih protagonistov loteva skozi njihovo psihološko prizmo, skozi tok zavesti, tako pa prek spretnega doziranja povedanega in zamolčanega razodeva njihove nerazrešljive napetosti.