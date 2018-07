Mattis na Hrvaško

Ameriški obrambni minister James Mattis po bruseljskem vrhu prihaja na Hrvaško. General, ki so si ga sosedje zapomnili po pohvalah njihove vojaške akcije Nevihta, se bo v petek udeležil sestanka obrambnih ministrov jadranske listine. Na njem naj bi govorili o krepitvi navzočnosti ZDA na evropskem jugovzhodu, potrebnih korakih za pospešitev včlanitve tamkajšnjih pretendentk za Nato, varnostnem položaju ter delitvi obrambnih stroškov med ZDA in Evropo. Jadransko listino so v okviru reform, nujnih za članstvo v Natu in Evropski uniji, ob podpori ZDA leta 2003 podpisale Albanija, Hrvaška in Makedonija. Njen cilj ni bil usklajeno pridruževanje zavezništvu, ampak je opredelila sodelovanje držav podpisnic pri izvedbi političnih in gospodarskih reform za krepitev stabilnosti ter varnosti v regiji. Ustanovnim članicam sta se leta 2008 pridružili Črna gora ter Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo in Slovenija pa imajo status opazovalcev.