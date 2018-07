Kopalci oziroma obiskovalci kopališč morajo upoštevati osnovna higienska pravila. Tako se morajo pred vstopom v bazen vsakič oprhati, tudi po uporabi stranišča. Stranišče morajo uporabiti pred vstopom na kopališče oziroma v bazen, vanj pa ne smejo, če imajo drisko ali so jo imeli v zadnjem tednu. V primeru kakšnega drugega obolenja morajo upoštevati navodila svojega zdravnika.

Izogibati se morajo požiranju kopalne vode in izpiranju ust. V vodo se ne izkašljuje, ne izpihuje iz nosa, se ne lula ali opravlja velike potrebe. Če v vodi opazijo izbljuvke, iztrebke ali druga onesnaženja, ki tja ne spadajo, je treba na to opozoriti osebje.

Otroke je treba med obiskom kopališča pogosto voditi na stranišče oziroma vsaj takrat, ko na to opozorijo. Pri tem morajo biti otroci, če je le mogoče, v ločenem bazenu, namenjenem njim, in ves čas pod nadzorom. Do tretjega leta starosti morajo na kopališčih oziroma bazenih uporabljati kopalke ali kopalne plenice; slednje je treba zamenjati takoj, ko je to potrebno, in sicer ne na kopalni ploščadi, ampak na mestu, ki je za to določeno. Po iztrebljanju in pri previjanju je treba otroku temeljito z milom umiti zadnjico, prav tako pa tudi svoje roke.

Med osnovna higienska pravila ravnanja kopalcev spada tudi to, da na bazen ne prinašajo hrane, pijače in umazanih izdelkov, opozarjajo na NIJZ. lo