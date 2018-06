Prvi so kopalce v zunanjih bazenih pozdravili na Koleziji, kjer so predsezono začeli že sredi maja, na obratovalni čas in cene v glavni sezoni pa prešli mesec dni pozneje. Med zadnjimi so začeli obratovati na Kodeljevem. Tam se kopalci v bazenih hladijo od začetka poletnih šolskih počitnic. Na pred tremi leti temeljito prenovljenem kopališču Kolezija so za ohladitev kopalcem na voljo olimpijski, otroški in masažni bazen ter čofotalnik, medtem ko so na kopališču Kodeljevo urejeni olimpijski in velik rekreacijski bazen z dvema toboganoma ter večji in manjši otroški bazen.