Stranke morebitne sredinske koalicije pod vodstvom Marjana Šarca so včeraj prejele besedilo koalicijske pogodbe, v katero so vključeni prejšnji teden usklajeni predlogi LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS. Danes se bodo predsedniki šestih strank lotili vsebinskih vprašanj, ki so še ostala odprta ali z njihovim zapisom niso zadovoljni, prvak LMŠ Marjan Šarec pa pričakuje tudi predloge za razdelitev ministrskih mest. Kot je dejal konec prejšnjega tedna, pri kadrovskem usklajevanju ne pričakuje lahkega dela.

Naši sogovorniki glede na volilne rezul