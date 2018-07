V DUTB so jeseni 2015 potekale kriminalistične preiskave. Na podlagi prijave računskega sodišča so kriminalisti preiskovali nekatere svetovalne pogodbe in sum zlorabe položaja v povezavi izplačili računov v znesku približno 2,8 milijona evrov. Kot danes piše Siol.net, so Manssonu, Koršiču in Gjerkešu kriminalisti očitali kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja. Mansson se na pisno zaprosilo portala za pojasnila ni odzval, Koršiča niso uspeli priklicati, z Gjerkešem niso mogli stopiti v stik.

Glavnino domnevno spornih poslov je DUTB sklenila s podjetji, ki so bila povezana s tedanjimi vodilnimi v DUTB. V letu 2013 je največji del denarja, približno 2,2 milijona evrov, prejelo švedsko svetovalno podjetje Quartz+Co., v katerem je bil Mansson partner in solastnik.

Po ugotovitvah državnih institucij sta bila za plačilo spornih storitev podjetju po sklepu upravnega odbora pooblaščena Koršič in Gjerkeš. Upravni odbor je leta 2013 sprva vodil Andrej Šircelj iz SDS, ki je bil takrat državni sekretar na ministrstvu za finance. Po njegovi razrešitvi ga je nasledil Lars Nyberg. Ali tožilstvo sodno preiskavo zahteva tudi zoper Širclja in Nyberga, Siol ni mogel preveriti. »Ne vem, kakšen je moj status v preiskavi. S kriminalisti sem bil nazadnje v stiku nekaj tednov po preiskavah,« je za portal povedal Šircelj.