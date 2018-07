Med upniki so tudi številne slovenske družbe, med njimi Mercator, Rastoder, Celjske mesnine in Perutnina Ptuj, Don Don ter številni drugi. Več o dogovoru preberite tukaj.

V zagrebški dvorani Cibone so nekaj čez enajsto uro dopoldan začeli z odločanjem o predlogu dogovora za delno poplačilo nekaj milijard visokih terjatev propadajočega hrvaškega koncerna. Po poročanju portala Index se je pojavila le okrog 300 upnikov.

Evo i neslužbeni komentar iz @agrokor: Očekivanje je od 400-500 do max 1500 ljudi. Ročište je moralo biti sazvano na mjestu koje teoretski može primiti sve vjerovnike, računajući istovremeno da će većina glasati preko opunomoćenika, a svaki odvjetnik u pravilu ima više punomoći. — Hrvoje Kresic (@hkresic) July 4, 2018

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško in njegova namestnica Irena Weber sta ob prihodu izrazila pričakovanje, da bo danes vse potekalo hitro in učinkovito. Kot so na začetku navedli, na odločanju ne bo razprave, le glasovanje o predlogu izredne uprave in začasnega sveta upnikov. Preostanek odločanja je za javnost zaprt.