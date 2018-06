Delničarji s tem niso izglasovali predloga, da Sava 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke proda svojim ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico ter tako zasluži 43,5 milijona evrov.

Iz seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje konec leta 2016 potrjena prisilna poravnavaSave, izhaja, da so največji ločitveni upniki SDH, Kad in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save. SDH je skupaj s Kadom 45,13-odstotni lastnik Save, sklad York pa ima v lasti 41,74 odstotka delnic.

Brez Savinih glasovalnih pravic v Gorenjski banki bi lahko AIK sicer brez dejanskega prevzema prevzela nadzor nad banko. Maja je že zahtevala sklic izredne skupščine Gorenjske banke, na kateri želi imenovati tri nove člane nadzornega sveta.

Potem ko lastniki Save aprila niso podprli dokapitalizacije, so imeli na dnevnem redu današnje skupščine spet podoben predlog, a je bil znesek povečanja kapitala tokrat precej nižji. Potem ko je poslovodstvo Save aprila predlagalo 12,5-milijonsko dokapitalizacijo, je Kad tokrat predlagal povečanje kapitala za 4,7 milijona evrov, s čimer bi Sava lahko kupila Hotele Bernardin.

V času od aprilske skupščine so sicer Sava, Gorenjska banka in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) že pristale na prevzem 66 odstotkov delnic Hotelov Bernardin iz stečaja NFD Holdinga. Ko bodo postopki končani, bo Sava svoj delež v družbi povečala na 39,5 odstotka ter tako presegla prevzemni prag in bo morala, če bo želela izvrševati glasovalne pravice, objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice.