»Tudi v Celju želimo zgraditi parkirno infrastrukturo, ki bo spodbujala alternativne trajnostne načine nadaljevanja poti s kolesom,« so v sporočilu zapisali na Mestni občini Celje. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za avtomobile (tri parkirna mesta bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov), štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna kolesa in plato s stojali za deset električnih koles. Slednje bodo lahko uporabniki vrnili na vseh 18 postajah sistema izposoje koles v mestu. Ko bo vzpostavljen sistem javne izposoje koles tudi v sosednjih občinah, pa bodo lahko kolesa vrnili tudi tam.

V neposredni bližini P+R bodo postavili še servisno stojalo za nujna popravila koles. Zgradili bodo tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles, saj tako določajo smernice za izgradnjo parkirišč tipa P+R. Predvidenih je tudi osem parkirnih mest za avtodome z vso potrebno opremo. Za avtodome se je ta lokacija, kot so za STA pojasnili na občini, izkazala kot najprimernejša. Kot poudarjajo na občini, bodo s projektom P+R - vlogo zanj so oddali na podlagi povabila Združenja Mestnih občin Slovenije - reaktivirali opuščeno in premalo izkoriščeno površino, kar je eden glavnih pogojev za sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je reaktivacija opuščene in premalo izkoriščene površine, ki bi ga z gradnjo P+R občina izpolnila.