Parkiranje avtomobilov v mestnih okoljih, kjer je prostora vse manj, postaja stres za voznike, priložnost za lep zaslužek tistih, ki ponujajo parkirne prostore, in tudi vir zaslužka za občine, ki so ugotovile, da so vozniki avtomobilov vseeno še vedno zelo dobre molzne krave. Kajti če si to želimo ali ne, parkirišča so danes nuja, saj smo šele na začetku poti, ki ji lahko rečemo spreminjanje miselnosti, pot do učinkovitega urbanega prometa pa je vsaj pri nas še dolga. Do takrat pa se bo lov za napačno parkiranimi avtomobili nadaljeval.

Vzrokov, zakaj nekdo parkira tam, kjer ne bi smel, je veliko. Od že omenjene miselnosti do dejstva, da včasih preprosto ne gre drugače, tudi če bi si želel. A kaj na to, da je nepravilnega parkiranja vseeno, ob vsej represiji in kaznih, še vedno kar precej, pravijo odgovorni? »Vzrok je slaba prometna kultura, saj še vedno velja, da je parkiranje neposredno pred prebivališčem oziroma krajem, kjer ima posameznik opravke, pravica, ne privilegij,« pravi Vita Kontić iz mestne občine Ljubljana. Največ kršitev tako v Ljubljani zaznavajo v ožjem mestnem središču okoli Slovenske ceste, Tabora, Vodnikovega trga, Vrazovega trga. Zunaj ožjega središča pa je najbolj kritična okolica Stožic.

Sprememba navad zahteva čas Z nepravilnim parkiranjem se torej večinoma ukvarjajo mestna redarstva. Tako so na policiji povedali, da so tudi odvozi nepravilno parkiranih vozil njihova domena. Policija se namreč, poleg številnih drugih nalog, v manjši meri ukvarja s problematiko nepravilnega parkiranja. Mestna redarstva pa so ta posel vzela zelo resno. »MOL namenja precejšnja sredstva za urejanje dodatnih površin za dnevne migrante v okviru sistema P+R ter druge oblike mobilnosti po mestu. Pri tem poudarjamo, da v urbanih okoljih nikoli ne bo na voljo toliko parkirnih prostorov, kolikor je potreb, zato je treba prilagoditi vedenje,« dodaja Vita Kontić. Tako v Ljubljani v prihodnje ni predvideno povečevanje števila parkirnih prostorov v mestnem središču, razen v predvidenih garažnih hišah pod tržnico ob njeni prenovi ter v sklopu prenove bazena Ilirija. »Da bi dosegli ta cilj, je najpomembnejši ukrep zajezitev uporabe osebnih motornih vozil, ob zavedanju, da učinkovita sprememba potovalnih navad zahteva daljši čas. Pogojena je tudi z izboljšanjem javnega potniškega prometa in krepitvi njegove privlačnosti,« še pravi Vita Kontić.