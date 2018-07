V Washingtonu rojenega Kavanaugha je na položaj zveznega prizivnega sodnika v Washingtonu imenoval republikanski predsednik George Bush mlajši, na položaju vrhovnega sodnika pa bo v primeru senatne potrditve zamenjal 81-letnega Kennedyja, ki se je odločil za upokojitev. Kennedy je na vrhovnem sodišču z devetimi člani občasno igral vlogo jezička na tehtnici in prestopal k liberalni manjšini sodišča. Kavanaugh tega ne bo več počel in vrhovno sodišče bo ameriško družbo v naslednjih letih in morda celo desetletjih zanesljivo premaknilo v desno.

Po prepričanju Trumpovih kritikov je ogrožena pravic žensk do splava, ogrožene so pravice homoseksualcev, smrtna kazen še dolgo ne bo izumrla, orožje pa je dobilo še enega trdnega zaščitnika na vrhovnem sodišču skupaj s korporacijami in krščansko vero. Za Trumpa je morda najpomembnejši Kavanaughov pogled na predsedniška pooblastila. Čeprav je pred 20 leti skupaj s posebnim tožilcem Kenom Starrom preganjal predsednika Billa Clintona, je kasneje spremenil stališče in zdaj meni, da bi moral biti predsednik ZDA bolj zaščiten pred pregonom in tožbami.

Tudi republikanci si še niso enotni Kavanaugh je bil leta 2006 potrjen na položaj zveznega prizivnega sodnika s 57 glasovi proti 36, tokrat pa bo malce bolj tesno, saj so demokratski senatorji pod pritiskom baze, da glasujejo proti, Kavanaugh pa bo moral prepričati še nekaj redkih liberalnejših republikancev. Susan Collins iz Maina želi zagotovilo, da bo pravica žensk do splava ohranjena. Senatni republikanci si ne morejo privoščiti spodrsljaja, saj imajo le glas večine (50 proti 49), ker je John McCain iz Arizone bolan. Le en prestop, seveda v primeru, da bodo demokrati enotni, lahko Kavanaughovo nominacijo zruši. Vendar pa je težko pričakovati, da si bo kateri od republikancev drznil nasprotovati svoji bazi na ta način. Velika večina njegovih sodnih odločitev in mnenj ne dopušča nobenega dvoma o tem, da je konservativen. Med drugim je leta 2015 menil, da Obamova zdravstvena reforma posega v pravice verskih organizacij z zahtevo po kritju kontracepcije, odprt je do javnega financiranja verskih izobraževalnih organizacij. Leta 2016 je menil, da lahko delodajalci prepovedo stavko delavcev v času pogajanj o pogodbi, leta 2012 je bil proti uredbam za čisti zrak, podprl je zbiranje telefonskih podatkov brez sodnih nalogov s strani Agencije za nacionalno varnost (NSA), urad za zaščito potrošnikov je označil za neustavnega, glede imigracije pa je podobnega mnenja kot Trump.