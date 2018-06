Odločitev vrhovnih sodnikov pomeni veliko pravno zmago predsednika ZDA in mu prinaša upanje, da se lahko na peterico konservativcev zanaša še naprej. Isti sodniki so pred dnevi potrdili pravico republikancev v Teksasu, da si po svoje prikrojijo kongresna volilna okrožja na škodo manjšin, ki večinoma volijo demokrate.

Konservativni sodniki so sicer ob odločitvi, da potrdijo ustavnost prepovedi potovanj, zatrjevali, da to ne pomeni, da podpirajo tudi Trumpovo protiimigrantsko in protimuslimansko retoriko pred volitvami 2016, kar pa seveda nima nobenega praktičnega pomena za odločitev, s katero so potrdili pravico predsednika ZDA, da ukrepa po svoje glede priseljevanja in nacionalne varnosti.

Trump je v letu 2017 izdal tri izvršne ukaze o prepovedi potovanj za muslimane, ki so po vrsti padali na sodiščih nižjih stopenj. Vrhovni sodniki so odločali o zadnjem izdanem septembra lani, ki je bil nekoliko razvodenel, saj je Trump muslimanskim državam z zmanjšanega seznama prepovedi navrgel še Severno Korejo in visoke državne uradnike Venezuele. Vrhovno sodišče je decembra lani dovolilo, da ukaz ostane v veljavi, dokler ne bodo sprejeli odločitve.

Trump sedaj lahko nadaljuje s podobnimi ukrepi Odločitev sodišča za Trumpa pomeni, da ima sedaj proste roke za podobne nove ostre ukrepe proti priseljevanju v ZDA. Sodni izzivi se bodo potem nadaljevali, vendar predsednik lahko računa na peterico svojih sodnikov vrhovnega sodišča. Ti so se odločili, da predsednikova prepoved potovanj ne krši imigracijske zakonodaje niti ustave. Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts je v odločitvi zapisal, da je vladna stran predstavila dovolj upravičenih argumentov o upravičenosti prepovedi potovanj z vidika nacionalne varnosti. »Glede preudarnosti takšne politike pa ne izražamo nobenega mnenja,« je dodal Roberts. Liberalna sodnica Sonia Sotomayor pa je v mnenju manjšine zapisala, da lahko na podlagi predstavljenih dokazov vsak nepristranski opazovalec ugotovi, da je bila motivacija za Trumpovo odločitvijo sovražnost do muslimanov. Konservativne kolege je obtožila, da so zanemarili dejstva, potvorili presedan in si zatisnili oči pred bolečino in trpljenjem, ki ga je ukaz povzročil družinam in posameznikom, med katerimi so številni tudi državljani ZDA. Trumpov ukaz je februarja lani povzročil ogromno zmedo po svetovnih letališčih, saj je bil izdan na pamet in na hitro brez obvestila prizadetim državam. Ameriške oblasti so tudi zapirale potnike iz držav s seznama prepovedi, ki so o tem izvedeli šele po pristanku v ZDA. Prepoved potovanj za zdaj velja za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije in Jemna ter Severne Koreje in državne uradnike Venezuele. Trump je novico o odločitvi vrhovnega sodišča nemudoma objavil na Twitterju z opredelitvijo "Vau", ki izraža veselo presenečenje. V uradni izjavi, ki jo je poslala Bela hiša, pa je predsednik ZDA zatrdil, da gre za izjemno zmago Američanov in ustave.