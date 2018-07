Hrvaška policija je danes nekaj po 13. uri prejela informacijo, da ima več otrok težave z dihanjem v turističnem naselju pri Poreču. Policisti sumijo, da je otrokom bilo slabo zaradi povišane koncentracije klora v bazenu, je poročal Jutarnji list na svoji spletni strani.

Iz policijske uprave hrvaške Istre so potrdili, da je 13 otrok poiskalo zdravniško pomoč ter da ni nihče huje poškodovan.

Podobna zastrupitev že pred leti

V puljski bolnišnici so potrdili, da so na pediatričnem oddelku oskrbeli otroke, ki so stari od štiri do 15 let. Povedali so, da so nekateri otroci prejeli infuzijo, drugi kisik. Zadržali bodo tiste, ki bodo imeli težave z dihanjem in bodo bruhali.

Zdravniško pomoč je poiskala tudi mati enega od otrok, je poročal novičarski portal net.hr.

Pred leti se je v turističnem naselju Zelena laguna, prav tako pri Poreču, zaradi klora v bazenu na podoben način zastrupilo nekaj otrok.