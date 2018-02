Dobrih 30 let star sevniški bazen bo letos in prihodnje leto temeljito obnovljen. Kot je dejal župan Sevnice Srečko Ocvirk, naj bi do začetka letošnje sezone prenovili bazensko školjko in inštalacije okoli bazena, v prihodnjem letu pa tudi filtrske postaje in strojnico. Celotno naložbo ocenjuje na 300.000 evrov.

Po besedah Mojce Pernovšek, direktorice javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM), ki upravlja bazen, je ta vsako leto zelo dobro obiskan, najbrž tudi zato, ker je v celotni Mirnski dolini tudi edini. »Vsako sezono ga obišče od 13.000 do 17.000 obiskovalcev, pridejo celo iz Zasavja. Posebnost našega bazena je tudi ta, da ga zjutraj odpremo že ob 8. uri, do 10. ure je tako namenjen umirjenim dejavnostim. Zjutraj ga obiskujejo predvsem rekreativni športniki.«

Sevniški olimpijski bazen običajno odpre svoja vrata teden dni pred začetkom poletnih počitnic in jih zapre prvi teden septembra. Med obiskovalci prevladujejo mladi in družine. Trikrat na sezono pripravljajo plavalne tečaje, na voljo je animacija, športne delavnice za otroke. V zadnjih letih je občina že prenovila slačilnice, toaletne prostore, cevovodni sistem, lani so na zunanje prhe napeljali tudi toplo vodo.