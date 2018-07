Na Gmajnicah bodo tako zapuščene mačke še vedno sprejemali in jih veterinarsko oskrbeli, a živali, razen bolnih in poškodovanih mačk ter sesnih mladičev, trenutno ne morejo obdržati v prostorih zavetišča. Zato najditelje in druge prostovoljce prosijo za pomoč pri oskrbi in začasni namestitvi najdenih živali. Mačke, ki jim začasnega domovanja ne bodo mogli najti, bodo namreč po veterinarski oskrbi vrnili na mesto, kjer so jih našli.

V zavetišču so pojasnili, da so tovrsten ukrep sprejeli, ker bodo s tem možnosti preživetja tako za že nameščene mačke v zavetišču kot tudi za nove najdenčke boljše, kot bi bile, če bi bilo v zavetišču prekomerno število mačk. Sprejem, oskrba in oddaja psov medtem na Gmajnicah potekajo nemoteno.