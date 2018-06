Od prvega julija dalje jih bo predaja (malega) psa stala dobrih 307 oziroma 410 evrov. Predaja mačke je doslej stala 95 evrov, od 1. julija dalje pa bo ta strošek znašal nekaj več kot 190 evrov. Če živali niso sterilizirane ali kastrirane, je cena predaje višja. Prav tako v zavetišču zaračunajo stroške mikročipiranja z registracijo, izdaje potnega lista, odpravljanja parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim ali proti steklini, če živali zahtevanih posegov ob prihodu v zavetišče še nimajo opravljenih.

Kot so pred časom pojasnili v zavetišču, je predaja lastniških živali plačljiva, medtem ko je za najditelje zapuščenih živali prevzem brezplačen. »Res pa je, da poskušajo nekateri občani zlorabiti institucijo zavetišča in podtakniti živali, katerih skrbniki so, oziroma prevaliti odgovornost na družbo ali pa namenoma podtakniti živali z območja drugih občin, ki so v pristojnosti drugega zavetišča,« je bil ob tem pred časom kritičen vodja zavetišča Marko Oman. žir