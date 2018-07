Prvi mož Jate Emone Stojan Hergouth je pojasnil, da so bili v to prisiljeni, ker so kupci proizvodom MDK povsem obrnili hrbet. Pred časom je v pogovoru za naš časopis tudi poudaril, da je varnost hrane orožje, ki lahko zvrne v jamo še tako močno družbo. Mesnine dežele Kranjske so vzorčni primer te trditve. Inšpekcijske odločbe (pred odločbo o začasnem zaprtju obrata so inšpektorji v letu 2017 izdali kar dvanajst ureditvenih odločb) so se namreč brale kot kriminalni roman. Inšpektorji so v MDK med drugim opozarjali na umazanijo, plesen, kondenz, rjo, na vsesplošni nered, na po