Zaposlene v MDK tako začasno prestavljajo na druga prosta delovna mesta v skupini Kras. »Prezaposlili so že 46 zaposlenih od 96,« je povedal direktor Jate Emona Stojan Hergouth.

»Za zaposlene iščemo rešitve tako znotraj sistema Kras kot izven. Odločitev o nadaljnji usodi bo sprejeta v naslednjem obdobju na podlagi natančne analize,« je dejal direktor Krasa Borut Volk.

Blagovna znamka utrpela padec zaupanja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je obrat MDK konec januarja začasno zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov. MDK bo lahko nadaljeval s proizvodnjo takrat, ko bo inšpekcija ugotovila, da je odpravil vse neskladnosti (tehnične, HACCP, sledljivost in druge). Tako Hergouth kot Volk sta izpostavila, da je blagovna znamka MDK utrpela padec zaupanja tako pri trgovcih kot kupcih. »Blagovna znamka MDK je po informacijah s trga utrpela tako hud padec ugleda, da jo trgovci ne sprejemajo,« je dejal Hergouth. Volk je medtem pojasnil, da blagovno znamko MDK po zaprtju obrata kupci sprejemajo z veliko mero nezaupanja. »Odločitve v zvezi z nadaljnjo usodo tako blagovne znamke MDK kot obrata v Zalogu ne morejo in ne smejo biti sprejete v 10 dneh analize stanja podjetja, zato si želimo vzeti več časa,« je dejal Volk. Ob tem je izpostavil, da je za ponovno odprtje obrata MDK potreben tudi ta vidik - prepričevanje trgovcev in končnih kupcev v blagovno znamko MDK.

Plače uspeli izplačati v ponedeljek Odločitev o dokončnem statusu obrata MDK bo sicer po Hergouthovih pojasnilih predvidoma sprejeta do konca leta. Vezana je namreč tudi na izid pogajanj in sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju s finančnimi upniki Krasa. Pogajanja s finančnimi upniki, v največji meri so to banke, tečejo, je pojasnil Volk, ki sicer pogajanj ne želi komentirati. »Ne glede na zakonsko omogočene roke in postopke,načrtujemo zaključiti pogajanja in skleniti dogovor s finančnimi upniki v roku štirih do petih mesecev,« je dodal. Kras je od prejšnjega tedna v postopku preventivnega prestrukturiranja. Predlog za uvedbo postopka je vložilo podjetje samo, ki ima že več tednov blokirane vse transakcije račune. Likvidnostni položaj družbe se je poslabšal zaradi zapadlosti posojil. Kot je pojasnil Volk, deblokado računov pričakujejo do konca tedna oz. v začetku naslednjega tedna. Plače pa so uspeli izplačati v ponedeljek.