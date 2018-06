Na leto slovenske gore po ocenah Planinske zveze Slovenije obišče 1,7 milijona ljudi. Gorski reševalci so letos obravnavali že skoraj 200 nesreč, slovenske gore pa so od začetka leta terjale 18 življenj, od tega 10 planincev in osem pri drugih dejavnostih v hribih. V zadnjih tednih planincem nagaja tudi vreme z močnimi nevihtami. »Če se odločimo, da gremo v gore, moramo spremljati vreme in se na pot podati zgodaj, saj so nevihte pogostejše v popoldanskem času,« opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) in alpinistični inštruktor Matjaž Šerkezi.