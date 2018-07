Sredi junija sta Brad Gobright in Jim Reynolds, ameriška poklicna plezalca in mojstra plezanja v velikih stenah, v kalifornijskem parku Yosemite preplezala tri glavne stene El Capitana v enem dnevu. »Vse čestitke Bradu in Jimu za preplezane stene Watkins, El Cap in Half Dome v enem dnevu,« je na instagramu zapisal Alex Honnold, največji med »big wall« plezalci, mladenič, ki je pred letom dni v El Capu samostojno preplezal smer Freerider.

Gobright, ki je s podvigom proslavil svoj 40. rojstni dan, in Reynolds sta se tako uvrstila med elito plezalcev, ki so v enem zamahu povezali vse tri stene El Capitana, naveze Dean Potter in Timmy O’Neill, Dave Allfrey in Cheyne Lempe ter Honnold in Tommy Caldwell.

»Pridružil sem se Honnoldu in Sanniju McCandlessu pri plezanju na vrh Watkinsa, da smo Gobrightu in Reynoldsu odnesli nekaj prigrizkov, proteinskih napitkov, protibolečinskih tablet in vode,« je poročal fotograf Ted Hesser. »Res je bilo imenitno imeti majhno vlogo v takšnem podvigu.«

Pred šestimi leti je Honnold skupaj s Caldwellom omenjene stene preplezal v 21 urah in 15 minutah. Južno steno Watkinsa sta obdelala v manj kot treh urah, za smer Freerider v El Capu sta porabila petnajst minut manj kot sedem ur (plezala sta tudi ponoči s čelnima svetilkama), za klasično »alpsko šestico« v smeri Regular Route v Half Domu pa pet ur. Kmalu zatem je Honnold tri stene oziroma smeri preplezal še sam. Za »Triple«, kot so poimenovali povezano plezanje treh sten El Capitana, je potreboval pičlih 18 ur in 45 minut. »Soliranje v velikih stenah me zares prižene do potrebe po spancu,« je dejal po končanem podvigu.

Gobright in Reynolds sta oktobra lani postavila časovni rekord v slavni, 900 metrov dolgi smeri Nose v El Capitanu: z njo sta opravila v dveh urah in dvajsetih minutah in za štiri minute izboljšala rekord Honnolda in Hansa Florina. Nova rekorderja sta plezala simultano. »To je bila najbolj nevarna stvar, kar sem jih kdaj naredil,« je po vzponu povedal Gobright, ki je z Reynoldsom pred rekordnim vzponom za trening preplezal vso smer šestkrat.