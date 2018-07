Vsaka stvar se s časom obrabi ali začne nekoliko počasneje delovati. Preden popolnoma obupate nad svojim prepočasnim telefonom, vam svetujemo, da uporabite nekaj trikov, ki navidezno pospešijo napravo.

Na vašem pametnem telefonu se predvajajo številne animacije. Že samo premik z enega namizja na drugega krasi animacije, da ti prehodi in odpiranje oken delujejo naravneje in bolj pretočno. Vsak tak dodaten proces zahteva tudi svoj davek na obče delovanje naprave. Če animacije popolnoma izključite, pridobite nekaj na hitrosti naprave.

3. Hitrejši brskalnik

Približno 90 odstotkov androidovih telefonov uporablja tudi spletni brskalnik chrome. Ta ima vgrajeno funkcijo za manjšo porabo podatkov. V osnovi chrome lahko stisne spletne strani do 30 odstotkov, kar pomeni manj porabe podatkov in hitrejše brskanje (chrome stisne fotografije, videe in druge podatke). Funkcijo vključite tako: odprete brskalnik na telefonu, v desnem zgornjem robu kliknete na meni (tri pikice), izberete možnost nastavitve in vključite varčevanje s podatki.