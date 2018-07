Zapis, ki so ga hitro povezali z imenom Satoši Nakamoto, pod katerim naj bi se skrival posameznik ali skupina oseb, ki naj bi pred leti izumili kriptovaluto bitcoin, se je pojavil na spletni strani nakamotofamilyfoundation.org.

S prvim izvlečkom napoveduje literarno delo, sestavljeno iz dveh delov, obljublja pa, da bo vsebovalo najpogostejša vprašanja in odgovore o bitcoinu. »Želel sem, da se ljudje in dejstva razkrijejo,« je avtor zapisal. K zapisu je priložen tudi kriptogram. Če ga rešite, ugotovite, da se pod njim skrivajo besede »honne and tatamae.« Beseda tatamae je po navedbah Bloomberga japonski izraz, ki opisuje »kontrast med resničnimi čustvi in željami osebe ter vedenjem in mnenji, ki jih ta oseba izraža v javnosti.«