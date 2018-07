Naše sosede trese največja nogometna mrzlica v zadnjih dvajsetih letih. Povsem razumljivo, saj so v soboto po streljanju enajstmetrovk z mundiala v Rusiji izločili gostitelje in se prvič po letu 1998 in svetovnem prvenstvu v Franciji kvalificirali v polfinale. Napet in dramatičen obračun, ki se je zaključil z izidom s 4:3 (1:1, 1:1, 2:2) za kockaste, si je samo na Trgu Bana Jelačića v Zagrebu ogledalo 15.000 navijačev, nič manj evforično pa ni bilo niti v Splitu, Zadru in preostalih hrvaških mestih.

»Izpadanja ni več, Hrvaška ostaja na svetovnem prvenstvu do konca,« so zapisali na internetnem portalu Tportal, podobno pa je po razburljivi tekmi razmišljal tudi kapetan Hrvaške Luka Modrić. »Bila bi velika škoda, če bi prišli v Rusijo in ne videli Moskve.« Tam se bodo za vstop v finale v sredo pomerili z Anglijo, ki je nekaj ur pred tem z 2:0 premagala Švede, v primeru poraza pa jih še vedno čaka tekma za tretje mesto v Sankt Peterburgu.

Izjemno veselo je bilo po zmagi tudi v hrvaški slačilnici. Nogometaši so se prepustili čustvom, uspeh pa proslavljali s prepevanjem domoljubnih pesmi, kot so Čavoglave, Domovina, Sude mi in Lijepa li si, zabava pa se je nato preselila še v hotel, kjer so nameščeni.

Kar nekaj pozornosti so Hrvaški namenili tuji mediji. Obširno so se o moštvu selektorja Zlatka Dalića razpisali v Španiji, največ pozornosti pa namenili Luki Modriću in Ivanu Rakitiću, ki igrata za Real Madrid oziroma Barcelono. Ker so naši sosedi naslednji nasprotnik Anglije, so pod drobnogledom tudi na Otoku, kjer se med drugim sprašujejo, ali imajo hrvaški nogometaši po dveh zaporednih zmagah po streljanju enajstmetrovk še dovolj moči za novo zmago in nastop v velikem finalu.

V taboru poražencev je bilo razočaranje po tekmi pričakovano veliko. Kljub temu so gostitelji prvenstva izpostavili, da so z nastopom v četrtfinalu presegli pričakovanja, kar je v sporočilu za javnost izpostavil tudi njihov predsednik Vladiir Putin. »Putin je gledal in navijal za svojo reprezentanco. Ta je izgubila na pošteni in veličastni tekmi. Nogometaši ostajajo veliki heroji,« je sporočil Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.