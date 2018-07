Hrvaški nogometaši se zahvaljujejo svojim soprogam

Hrvaški nogometaši bodo danes odigrali tekmo svoje kariere. Vsi so v Sočiju, nekaterim pa so se v hotelu pridružile tudi soproge. K Domagoju Vidu je pripotovala kar vsa družina, saj so ga videli, kako se je na balkonu hotela Radisson Blue igral s svojim triletnim sinom. Njegovi ženi Ivani so sicer v žaru slavja po zmagi nad Dansko navijači uničili avtomobil. Ko je zjutraj hotela odpeljati otroke v vrtec, je ugotovila, da je ena od šip na družinskem range roverju razbita. Kot je zapisala na instagramu, je to le kos stekla in kovine.