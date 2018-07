V Sočiju sta se srečali ekipi, ki sta se v četrtfinale prebili po enajstmetrovkah. Rusi so izločili Špance, Hrvati pa Dance. Kazenski streli so kljub drugačnim napovedim, v katerih so bili Hrvati v vlogi favorita, pa so odločili tudi zadnjega polfinalista. Tako kot na tekmi z Danci je tudi tokrat odločilni strel zadel Ivan Rakitić.

Hrvati so tako po 20 letih spet v polfinalu mundiala, Rusi pa so prekinili niz uspehov gostiteljev prvenstev. Na prejšnjih petih SP se je gostitelj prebil vsaj do polfinala, Rusi so tokrat obstali stopničko nižje.

Prvi polčas ni postregel s posebno razburljivo predstavo. Priložnosti na obeh straneh je bilo malo, kljub temu pa sta obe ekipi po enkrat zadeli.

Povedli so Rusi v 31. minuti, ko je zadel Denis Čerišev, ki je s strelom z dobrih 20 metrov žogo poslal v levi zgornji kot hrvaških vrat. Devet minut pozneje so Hrvati izenačili, potem ko so Rusi bolj ali manj le gledali Maria Mandžukića, ki je po levi strani prišel v kazenski prostor in žogo podal v sredino do Andreja Kramarića, ki je z glavo zadel za 1:1.

Uvod drugega polčasa je bil precej miren, v 60. minuti pa so imeli Hrvati izjemno priložnost za vodstvo, ko je Ivan Perišić po odbiti žogi prišel do strela z osmi metrov, a je zadel vratnico.

Takoj zatem je na drugi strani z glavo poskusil Artem Dzjuba, a Danijel Subašić ni imel pretežkega dela. V 72. minuti je z glavo poskusil še Aleksandr Erohin, a žogo poslal malce čez gol.

Ekipi tudi v nadaljevanju nista bili posebej napadalno razpoloženi, na drugi strani sta obrambi dobro opravljali svoje delo, tako da se izid ni več spremenil.

Sledil je podaljšek, v katerem so Hrvati povedli v 101. minuti, potem ko je po kotu, ki ga je izvedel Luka Modrić, z glavo zadel Domagoj Vida.

V 112. minuti so po kotu do strela prišli tudi Rusi, poskusil je Daler Kuzjajev, toda Subašić je bil na mestu. Zato pa so Rusi izenačili tri minute pozneje, ko je po prostem strelu in podaji Alana Dzagojeva z glavo zadel Manuel Fernandes.

Ko je malce pred koncem Subašić obranil še strel Romana Zobnina, je bilo jasno, da bodo zmagovalca odločile enajstmetrovke. Pri Hrvatih so zadeli Marcelo Brozović, Modrić, Vida in Rakitić, pri Rusih pa Dzagojev, Sergej Ignaševič in Kuzjajev. Subašić je obranil strel Fedorju Smolovu, Igor Akinfejev pa Mateu Kovačiću. Fernandes pa je zgrešil gol.