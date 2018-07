V nedeljo zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 25 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo prevladovalo deloma sončno in suho vreme. V torek bo oblačnost naraščala, čez dan bodo nastajale plohe ali nevihte.

V nedeljo se bo po sončnem jutru zmerno pooblačilo, predvsem v krajih severno od nas bodo nastajale posamezne plohe. V Kvarnerju bo pihala šibka, pod Velebitom pa tudi zmerna burja.

V soboto bodo najbolj občutljivi ljudje imeli vremensko pogojene težave. Priporoča se večjo previdnost.