Kdo je tu heroj?

Mama Rusija – vse po planu! Ni naključje, da je letošnje svetovno nogometno prvenstvo šele tretje v zgodovini, ki ima na svojem oglaševalskem plakatu vratarja, in sploh prvo, ki ima na svojem plakatu vratarja z imenom. Jasno. Lev Jašin ali »črni pajek«, sovjetski heroj z olimpijskim (1956) in evropskim (1960) nogometnim zlatom, je leta 1963 prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša sveta in do danes ostal edini vratar s to nagrado. Pred Rusijo je bil vratar na oglaševalskem plakatu za svetovno le še v Urugvaju 1930 (prvo svetovno nogometno prvenstvo sploh) in v Švici 1954 (prvo svetovno, ki so ga prenašali po televiziji), a ruski plakat je predvsem odraz dobrega plana in še boljše izvedbe: mama Rusija razume, da za zgodovinske dosežke potrebuješ heroja. In mama Rusija ničesar ne počne bolje od rojevanja herojev: po Levu Jašinu Igor Akinfejev!