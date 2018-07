Že po prvi tekmi SP so pisarili, da bodo svetovni prvaki. Od tedaj dalje je vsaka zmaga v sosednji državi potrditev nacionalne veličine. To, kako si znajo napihniti nacionalna čustva, je v resnici vredno posnemanja. No, recimo le v deset odstotkih tega, kar med velikimi tekmovanji počnejo Hrvati. Kdor je bil že kdaj na Hrvaškem v času velikih tekem ali še večjih zmag, ve, o čem govorim. Tisti, ki tega še niste okusili, pa si to lahko pričarate s slikovitim komentarjem na MMC: »Sem v srednji Dalmaciji. Stanje na Hrvaškem kot pred operacijo Nevihta. Iz zvočnikov v barih se razle