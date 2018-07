Drevi bosta na mundialu v Rusiji znana še zadnja potnika med najboljše štiri reprezentance na svetu. Na dvoboju med Švedsko in Anglijo vloga favorita pripada Angležem, ki jim je v osmini finala proti Kolumbijcem prvič v zgodovini uspelo zmagati po enajstmetrovkah na svetovnem prvenstvu. V večerni tekmi med domačini Rusi in našimi sosedi Hrvati bodo v prednosti izbranci Zlatka Dalića, a tudi ruski nogometaši so po zmagi nad Španijo zelo samozavestni.

Švedska – Anglija, danes ob 16. uri (Samara) Ekipi sta se na svetovnem prvenstvu nazadnje srečali pred dvanajstimi leti v Nemčiji, ko sta se razšli z neodločenim rezultatom 2:2. Podobno je bilo tudi štiri leta prej na Japonskem, kjer sta se mreži obeh nasprotnikov zatresli po enkrat. Švedi so se po zmagi nad razglašenimi Švicarji prvič po dvaindvajsetih letih prebili v četrtfinale in se ne nameravajo ustaviti. Vrhunsko organizirana ekipa, ki je na tem prvenstvu prejela le dva gola, bo predstavljala trd oreh za angleške napadalce. Obrambi Skandinavcev poveljuje 33-letni kapetan Andreas Granqvist. Branilec ruskega Krasnodarja se bo lahko povsem posvetil današnji tekmi, saj je njegova žena včeraj rodila drugo hčerko. Ponosni očka je na tem prvenstvu z dvema goloma najboljši strelec Švedske, proti Angležem pa se bo boril z najboljšim strelcem celotnega tekmovanja. Anglež Harry Kane je v Rusiji dosegel že šest golov (od tega tri iz kazenskih strelov) in bo tudi tokrat glavna nevarnost za vratarja Švedske Robina Olsena. Angležem je proti Kolumbiji vendarle uspelo zmagati v loteriji enajstmetrovk na SP, zato gredo v tekmo proti Švedom polni samozavesti, a tudi s spoštovanjem do tekmeca. Selektor treh levov Gareth Southgate opozarja: »Švedi so izjemna ekipa z jasno identiteto in odličnimi rezultati. Čeprav nimajo žoge veliko v svoji posesti, to ne vpliva na izide njihovih tekem. Zelo težko je doseči zadetek proti njim, zato bomo morali biti na res visoki ravni, če bomo želeli zmagati.« Nekdanji reprezentant Anglije bo na igrišče poslal rahlo načeta Walkerja in Allija, pri Švedih pa bo zaradi kartonov manjkal branilec Mikael Lustig. Tekmo bo sodil Nizozemec Björn Kuipers. Verjetni postavi – Švedska: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Berg. Anglija: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Rose, Sterling, Kane. Naš namig: 2