Francozi so pred obračunom upali, da bodo ostali še desetič zapovrstjo neporaženi proti južnoameriškim ekipam na svetovnih prvenstvih, medtem ko je bila Urugvajcem v prid statistika, ki je pravila, da na zadnjih šestih četrtfinalnih tekmah v polfinale niso napredovali le enkrat.

Na dvoboju, ki v uvodnih minutah sicer ni postregel s posebej atraktivnim nogometom, so proti vratom nasprotnika prvi zapretili Urugvajci. Priložnost se je ponudila tako Luisu Suarezu kot Cristhianu Stuaniju, a ne eden in ne drugi ni resneje ogrozil vrat Huga Llorisa. V nadaljevanju so se le razigrali tudi Francozi. V 15. minuti se je lepa priložnost ponudila Kylianu Mbappeju. Poskus hitronogega najstnika z glavo je bil povsem neoviran, a je meril previsoko.

Če so imeli Francozi več žoge v nogah, je Urugvajce krasila moštvena igra. Posledično so bile moči na igrišču bolj ali manj izenačene. In ko je že kazalo, da se boi polčas končal brez golov, je Francija v 40. minuti prešla v vodstvo. S prostega strela z desne strani je v kazenski prostor podal Antoine Griezmann, tam pa se je najbolje znašel Raphael Varane, ki je uspešno utekel in z glavo premagal Fernanda Muslero. To je bil tudi končni izid polčasa, čeprav je bil Martin Caceres v 44. minuti zelo blizu izenačenju, a mu je gol preprečila vratnica.

Četudi Urugvajci še zdaleč niso igrali slabo, pa jim ob odsotnosti poškodovanega Edinsona Cavanija v napadu nikakor ni steklo. Selektor Oscar Tabarez je zato na zelenico poslal Maximiliana Gomeza in Cristiana Rodrigueza. A namesto, da bi Južnoameričani dosegli gol za izenačenje, so še enega prejeli. V 61. minuti je Griezmann ustrelil s približno 20 metrov z leve strani. Njegov poskus ni bil posebej nevaren, a je Muslera posredoval sila neposrečeno in žogo izbil v lastno mrežo.

Še drugi prejeti zadetek je Urugvajce povsem dotolkel. Njihova igra je bila brez pravih zamisli, kar je Francozom, ki so se po drugem zadetku pomaknili nekoliko bolj v obrambo, močno olajšalo nalogo. Galski petelini so posledično zlahka ubranili vodstvo in se veselili uvrstitve v polfinale.