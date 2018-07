Vojvodinja Camilla je bila pri tem zelo zgovorna in je tekmovalcem pomagala z nasveti, kako očarati princa Charlesa. V hrani denimo nikakor ne sme biti česna, saj imajo člani kraljeve družine toliko stikov z ljudmi, da bi bil zadah po česnu resen problem. Princ bi bil navdušen nad kakšnim lokalnim sirom, saj je velik ljubitelj sira in ga vse v zvezi z njim navdušuje. Po besedah vojvodinje bi bil zadovoljen tudi z domačimi jajci in lokalno zelenjavo. Med njenimi najljubšimi sestavinami pa sta oljčno olje in paradižnik. Vojvodinja Camilla je malce razložila tudi svoje kuharske spretnosti. Menda njeni vnuki obožujejo, kadar pripravi pečenega piščanca, za katerega trdijo, da je najboljši na svetu. Dodala pa je, da je malce jezna, ker ga vedno jedo s kečapom, a da so otroci pač »odvisni od kečapa«.

Kanapeje, ki so jih naredili tekmovalci, so nato dejansko postregli kraljevemu paru. Ob tem je princ Charles zadovoljno dejal, da se veseli, da so po vseh dolgih letih njegovih obiskov v Avstraliji tudi tam doli odkrili čar trajnostnih in lokalnih pridelkov. S kanapeji je bil zadovoljen, saj kot je dejal, je njihovo pripravo nadzorovala njegova žena.