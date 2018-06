Prav tako je na stotine praznih sedežev na koncertih Taylor Swift. Glasbeni poznavalci si niso edini v tem, kaj je vzrok za prazne stadione. Ali glasbeniki niso več tako priljubljeni, ali so na turneji ob napačnem času, ali pa je napačen sistem prodaje vstopnic, saj večino vstopnic prodajo prek posrednikov, ki jih zakupijo vnaprej, nato pa sami postavijo ceno prodaje. Res je tudi, da so vstopnice zelo drage. Za koncert Beyonce in njenega moža v Britaniji in za večino koncertov v Evropi je treba odšteti od 58 do 544 evrov za VIP-vstopnice. To je sicer manj, kot zaračuna Taylor Swift, ki želi za VIP-vstopnico 670 evrov. A mnogo več, kot bi za tako vstopnico odšteli na koncertu Rolling Stonesov, kjer bi vas stala 458 evrov. Ob tem je Ed Sheeran res poceni, saj VIP-karta za njegove koncerte stane le 85 evrov. Na splošno so se koncertne vstopnice v zadnjem desetletju podražile za trikrat. To pomeni, da si glasbeni navdušenci lahko privoščijo manj koncertov, kot so si jih pred desetletjem.