Tako kot je prebivalce občin Mengeš in Trzin lansko poletje vznemirila informacija, da se po Dobenu in Rašici sprehaja medvedka z dvema mladičema, je zdaj pozornost vzbudila medvedka z mladičem, ki so jo opazili na Ljubljanskem barju pri Notranjih Goricah, nekateri so medveda v teh dneh opazili tudi na območju sosednjih Vnanjih Goric. Med prečkanjem travnika pri Notranjih Goricah je medvedko z mladičem v torek zjutraj v objektiv ujel Andrej Kapla. »Tole ni bilo moje prvo srečanje, tudi ne najbližje, je pa bilo najlepše,« je zapisal pod objavljenimi fotografijami na družbenem omrežju facebook.

Ob pravilnem obnašanju človeku ni nevaren Če je bila informacija o medvedki na območju Dobena in Rašice presenetljivejša, saj lokaciji nista v območju medveda in ga lovci do lani tam niso opazili že desetletja, medvedi na južnem delu Ljubljanskega barja niso redkost. »Je pa zaradi poletnih počitnic več ljudi v naravi, zato jih tudi več opazi medveda,« pravi lovski čuvaj iz Lovske družine Brezovica Andrej Lukanovič. Pojasnjuje, da so na območju med Vnanjimi Goricami in ljubljanskim zavetiščem za zapuščene živali na Gmajnicah dve medvedki, ena z enim, druga z dvema mladičema, in en samec. Ob tem poudarja, da živali niso neobičajno blizu tamkajšnjim hišam, ampak je to območje življenjski prostor medveda. »Medvede tu videvamo vse leto.« Ker je ob cesti, ki Ljubljano povezuje z Vnanjimi Goricami, speljana priljubljena kolesarska pot, Lukanovič sprehajalcem in drugim rekreativcem na območju južnega dela Ljubljanskega barja svetuje, naj ob morebitnem srečanju z medvedom upoštevajo nekatere nasvete. »Lastniki naj imajo pse na vrvicah, da se ne bodo zagnali v medvedjega mladiča. Če se bo medved počutil ogroženega in bo psa napadel, se bo slednji vrnil k lastniku, medved pa za njim,« eno od morebitnih situacij ponazori lovski čuvaj, ki ljudem še svetuje, naj niti odraslega medveda niti medvedjih mladičev ne zasledujejo ter naj se jim ne približujejo v želji po atraktivni fotografiji, temveč naj se mirno umaknejo. »Če je naše obnašanje pravilno, medved človeku ni nevaren.«