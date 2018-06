Posnetek medveda, ki v džipu igra na vuvuzele, si je v zelo kratkem času ogledalo več kot milijon ljudi. Gre za dresiranega, cirkuškega medveda, ki v avtu sedi na zadnjici, vuvuzele pa drži s prednjimi tacami.

Nemudoma po objavi posnetka so se na spletu pojavile številne kritike glede krutosti do živali, nekateri pa so ugibali, ali so medvedu celo odstranili kremplje, da bi tako preprečili morebitne hujše napade in poškodbe.

Aprila je isti medved, ime mu je Tim, prinesel žogo na tekmo v tretji ruski ligi med ekipama Mashuk-KMV in Angusht.

Iz ameriške organizacije za zaščito živali Peta so že sporočili, da gre za povsem nehumano dejanje. »Medvedje ne nastopajo iz lastne volje. Kot majhne medvedke jih vzamejo mamam, dresirajo pa jih z udarci, elektrošoki, na njih ugašajo cigarete in jih stradajo. In to vse zato, da bi lahko izvajali poniževalne, neumne trike,« so opozorili.