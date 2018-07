Igor Bogataj iz urada za informatiko in telekomunikacije na generalni policijski upravi je na sojenju Dejanu Ornigu in Gregorju Gregoriču danes pričal tudi o dogajanju 19. decembra 2014, ko so na policiji opazili vdor v komunikacijsko omrežje Tetra.

Tistega dne so zaznali klonirano radijsko postajo, ki je iz omrežja Tetra izpodrinila radijsko postajo policistov ljubljanske enote za izravnalne ukrepe. Ker je v sistemu manjkalo nekaj radijskih postaj, ki so bile ukradene ali pa izgubljene, so želeli odkriti radijsko postajo, ki je prevzela identiteto patrulje. Pri njej